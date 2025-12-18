Достижения.рф

Крупный пожар охватил склад в Новосибирске

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Новосибирске произошёл пожар. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управлении МЧС России.



Огонь вспыхнул в складском помещении, принадлежащем транспортной компании. На место происшествия незамедлительно выдвинулись пожарно‑спасательные подразделения.

К ликвидации возгорания привлекли 49 сотрудников пожарной службы и 14 единиц специализированной техники. По мере необходимости осуществляется наращивание сил и средств, добавили в МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее серьёзный пожар случился в Приморском крае. Огонь полностью уничтожил один из популярных ресторанов.

Александр Огарёв

