Крупный пожар охватил склад в Новосибирске
В Новосибирске произошёл пожар. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управлении МЧС России.
Огонь вспыхнул в складском помещении, принадлежащем транспортной компании. На место происшествия незамедлительно выдвинулись пожарно‑спасательные подразделения.
К ликвидации возгорания привлекли 49 сотрудников пожарной службы и 14 единиц специализированной техники. По мере необходимости осуществляется наращивание сил и средств, добавили в МЧС. Информация о пострадавших не поступала.
