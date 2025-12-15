Шведскую принцессу Софию подозревают в связи с Джеффри Эпштейном

15 декабря 2025, 11:27

Фото: iStock/leykladay

Шведский королевский двор прокомментировал новую утечку писем финансиста и педофила Джеффри Эпштейна, подтверждающих контакты принцессы Софии около 2005 года. Она отметила, что встречи проходили в публичных местах и контакты прекратились 20 лет назад.