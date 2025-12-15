Шведскую принцессу Софию подозревают в связи с Джеффри Эпштейном
Шведский королевский двор прокомментировал новую утечку писем финансиста и педофила Джеффри Эпштейна, подтверждающих контакты принцессы Софии около 2005 года. Она отметила, что встречи проходили в публичных местах и контакты прекратились 20 лет назад.
Как сообщает Daily Mail, скандал разгорелся после публикации новой порции писем Джеффри Эпштейна, в которых фигурирует принцесса София, супруга принца Карла Филиппа. Согласно материалам расследования, в 2005 году ее представляли финансисту как «подающую надежды актрису», а позже ей отправили фотографию в качестве подарка на день рождения педофила, когда он уже находился под следствием.
Королевский двор вновь подчеркнул, что контакты принцессы были ограничены несколькими встречами в ресторанах и на кинопремьерах, приглашение на частный остров она не принимала. Представители семьи опровергли слухи о поддержке Эпштейна с визой или актерскими курсами и отметили, что контакты прекратились более 20 лет назад.
Принцесса София ранее была фотомоделью и участницей реалити-шоу, что объясняет появление в светских хрониках и письмах . В заявлении дворца также подчеркнули, что невозможно помнить всех людей, с кем встречался за годы жизни, и встречи с Эпштейном происходили только публично.
Читайте также: