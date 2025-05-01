США депортировали 131 мигранта в Узбекистан

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Соединенные Штаты Америки депортировали в Узбекистан 131 мигранта из Центральной Азии, которые находились в стране нелегально, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на американское министерство внутренней безопасности.
Уточнялось, что среди них выходцы из Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Власти Соединенных Штатов Америки заметили, что «Узбекистан в полной мере профинансировал депортацию своих граждан».
Там отметили, что это подчеркивает глубину сотрудничества между государствами в области безопасности и устанавливает стандарты для американских альянсов.
Она также поблагодарила президента республики Шавката Мирзиёева.
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Там отметили, что это подчеркивает глубину сотрудничества между государствами в области безопасности и устанавливает стандарты для американских альянсов.
«Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Узбекистаном в усилиях по укреплению взаимной безопасности и поддержанию верховенства закона», — обратила внимание министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Она также поблагодарила президента республики Шавката Мирзиёева.
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Ольга Енгалычева