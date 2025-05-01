CBS: советник Трампа Уолтц и его заместитель Вонг вскоре покинут свои посты

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Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и его заместитель Алекс Вонг могут вскоре оставить свои должности, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на источники.
Причины подобного решения, а еще конкретные сроки их возможного ухода с должностей сейчас не раскрываются.
Майкл Уолтц — одна из ключевых и самых влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса действующей администрации Соединенных Штатов Америки, включая инициативы по Украине и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.
Ранее президент США Дональд Трамп дал характеристику своему российскому коллеге Владимиру Путину. По словам американского лидера, тот является очень «мудрым и хитрым» человеком.
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Майкл Уолтц — одна из ключевых и самых влиятельных фигур в формировании внешнеполитического курса действующей администрации Соединенных Штатов Америки, включая инициативы по Украине и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.
По данным журналиста газеты Politico Джейка Трейлора, главный кандидатом на пост советника американского президента по национальной безопасности может стать спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф.
Ранее президент США Дональд Трамп дал характеристику своему российскому коллеге Владимиру Путину. По словам американского лидера, тот является очень «мудрым и хитрым» человеком.
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Ольга Енгалычева