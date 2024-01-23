Восемнадцать летевших в Петербург самолетов направили на запасные аэродромы

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Из-за непогоды восемнадцать самолетов, направлявшихся в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Некоторые рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в аэропорту Пулково, включая предоставление напитков, питания и размещение в гостинице.
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