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В Бразилии более миллиона человек остались без света после шторма

Более 1,1 миллиона потребителей остались без света в Бразилии после шторма
18 января 2024, 05:31
Фото: istockphoto/Antonio Blanco

Фото: istockphoto/Antonio Blanco

Более 1,1 миллиона потребителей электроэнергии пострадали в результате сильного циклона, который атаковал штат Риу-Гранди-ду-Сул в ночь на среду. По данным портала G1, один человек погиб, а 12 получили травмы, сообщили спасатели региона.
«Сильный дождь, ветер, град и молнии вызвали разрушения. Более 1,1 миллиона потребителей остались без электричества», — говорится в сообщении.
Правительство штата сообщило, что шторм привел к гибели одного человека в муниципалитете Кашуэйринья в Порту-Алегри, когда на мужчину упал навес со здания. В нескольких муниципалитетах за последние 24 часа зафиксировано более 100 миллиметров осадков и порывы ветра превысили 100 километров в час. Гражданская оборона штата сообщила о 4840 пострадавших, 12 раненых и 48 жителях, которые вынуждены были покинуть свои дома.


На данный момент 39 муниципалитетов Риу-Гранди-ду-Сул сообщили об ущербе или инцидентах. Спасатели предупреждают, что в регионе ожидаются новые дожди и штормы.

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В Петропавловске-Камчатском рецидивист за день убил двух мужчин
СК: житель Петропавловска-Камчатского за день убил двух мужчин
18 января 2024, 04:54

Фото: istockphoto/Chalabala

Житель Петропавловска-Камчатского находится под стражей по обвинению в убийстве двух мужчин, включая своего знакомого, сообщает Следственный комитет России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.
По данным следствия, 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 14 января текущего года, в ходе конфликта с 49-летним знакомым, нанес ему ножевое ранение в область спины, а также множественные удары кулаками и твердым предметом по голове.

Пострадавший скончался от полученных травм. Того же дня, с целью скрыть преступление, подозреваемый атаковал ножом еще одного мужчину в возрасте 45 лет, который узнал о произошедшем. Второй пострадавший также скончался от полученных ранений. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве двух человек, и он находится под стражей. Полиция отметила, что задержанный ранее был неоднократно судим.

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В Эквадоре убили прокурора, который вел дело о захвате телестудии
Прокурор Суарес, который вел дело о захвате телестудии, убит в Гуаякиле
18 января 2024, 02:26

Фото: iStock/DC_Colombia

Генеральная прокуратура Эквадора проводит расследование по поводу убийства прокурора из Гуаякиля Сесара Суареса, который активно занимался делами по организованной преступности в провинции Гуаяс.
Эту информацию предоставила генпрокурор страны Диана Саласар в своем обращении, опубликованном в блоге эквадорской прокуратуры в социальной сети. Она подчеркнула, что следственные мероприятия уже начаты на месте происшествия с целью обеспечить наказание виновных в убийстве коллеги.

Согласно местным СМИ, Суарес был атакован наемниками, когда находился за рулем своего автомобиля, получив не менее девяти выстрелов в окно машины. Погибший прокурор расследовал дела о коррупции в полиции и медицинских учреждениях, а также вел расследование захвата телестудии TC Television.

Генпрокурор Саласар подчеркнула важность обеспечения безопасности сотрудников правоохранительных органов и призвала к проведению слушаний UNIDO в удаленном режиме.

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Мужчина, изнасиловавший парня дочери, объяснил свой поступок
Мужчина изнасиловал парня дочери из-за долгого отсутствия интимной близости
17 января 2024, 22:15

Фото: iStock/Rawf8

Мужчина, который изнасиловал парня своей дочери, пояснил, что у него давно не было близости из-за проблем с супругой, он также мог перепутать молодого человека с подружкой дочери. В злополучный вечер молодые люди отдыхали втроем. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, парень пришел к своей девушке в гости вместе с ее подругой. Все они являются художниками и воспитываются в обеспеченных семьях. В тот вечер они планировали вместе поработать над картинами. Со своей девушкой пострадавший парень знаком еще со школы и неоднократно виделся с ее отцом.

По одной из версий, мужчина, находясь в алкогольном опьянении, мог перепутать парня с подругой дочки. Также он принес свои извинения и пояснил, что него давно не было секса с супругой.

Напомним, ранее стало известно, что в столичном районе Митино молодой человек пришел в гости к своей подруге, где впоследствии его изнасиловал отец девушки.

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При пожаре в квартире на юго-западе Москвы погибла женщина
17 января 2024, 22:01

Фото: Stock/Igor Vershinsky

На юго-западе Москвы произошел пожар в квартире многоэтажного дома, в котором погибла пожилая москвичка. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«В квартире на 11-м этаже жилого дома на ул. Паустовского произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1947 г.р.», - говорится в сообщении ведомства.

При этом для выяснения причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза. Ход проверки контролирует Черемушкинская межрайонная прокуратура.

Ранее в городе Шахты прогремел взрыв на полимерном заводе «Авангард», об этом сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина в своём Telegram-канале. По её словам, расположенные рядом с заводом жилые дома не пострадали, однако, разрушения есть в пострадавшем от взрыва здании.

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В Москве отец девушки изнасиловал ее молодого человека
17 января 2024, 19:44

Фото: iStock/Dzurag

В столичном районе Митино молодой человек пришел в гости к своей подруге, где впоследствии его изнасиловал отец девушки. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, 16 января в полицию обратился 22-летний молодой человек. Он рассказал, что накануне пошел в гости к своей подруге. В квартире кроме них также находился отец девушки. Парочка проводила вечер, распивая алкогольные напитки. Мужчина также выпивал одельно от ребят и не мешал им. Однако поздней ночью, по словам парня, мужчина набросился на него и изнасиловал.

Сотрудники полиции приняли заявление и начали проверку по факту инцидента.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае рецидивист изнасиловал двух девушек, а затем, под угрозой смерти, заставил их заняться друг с другом сексом на камеру. По информации СМИ, ранее судимый мужчина затащил к себе в автомобиль 18-летнюю девушку и 16-летнего подростка. Сперва он изнасиловал обеих жертв, а затем, угрожая задушить их шнурками, заставил пленниц заниматься друг с другом сексом на камеру.


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СК: В Москве арестовали учителя, подозреваемого в совращении школьниц
17 января 2024, 18:40

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве арестовали преподавателя преподавателя, которого подозревают в совращении нескольких учениц, об этом сообщает столичный Следственный комитет.
Напомним, вчера Telegram-канал Baza сообщил, что учитель московской школы № 1987 подозревается в совращении нескольких учениц. По информации СМИ, педагог вёл интимную переписку со школьницами, а с двоими из них совершал «действия сексуального характера». В полицию написали заявления родители трёх девочек, однако, предполагается, что жертв учителя может быть больше.

«27-летнему мужчине, обвиняемому в развратных действиях в отношении несовершеннолетней на юго-востоке Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями столичного СК продолжается проведение следственных и процессуальных действий», — сообщили в Следственном комитете Москвы.

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Жители Энгельса заметили неопознанный летающий объект в небе над городом
17 января 2024, 18:22

Фото: iStock/oleksagrzegorz

Жители Энгельса заметили неопознанный летающий объект в небе над городом, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
О неопознанном летающем объекте сообщают жители города Энгельс Саратовской области.

При этом, официальных комментариев от властей пока не поступало.

15 января о НЛО сообщали жители немецкого города Хирацука. В небе над город пролетел яркий огненный шар. Сперва об этом сообщили в японской префектуре Канагава Дайти Фудзии. Сотрудник музея опубликовал на своей странице в социальной сети видеоролик с камер видеонаблюдения, установленных на его доме. На них можно увидеть, как этот самый огненный шар пролетает по утреннему небу.

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#саратов
#нло
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На Урале эксгумировали тело школьницы, погибшей при загадочных обстоятельствах
17 января 2024, 18:22

Фото: iStock/David_Bokuchava

В Каменске-Уральском Свердловской области эксгумировано тело школьницы, которая погибла в августе 2023 года при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, следствию необходимы дополнительные биоматериалы для установления окончательной причины смерти 16-летней Даны.
Отец девочки подтвердил данную информацию и уточнил, что эксгумация состоялась еще в начале декабря прошлого года. Однако никаких результатов, по его словам, пока нет.

Напомним, 10 августа в городе Каменск-Уральский Свердловской области обнаружили труп 16-летней девушки, сброшенным в овраг.
В день убийства девушка ездила в Екатеринбург, чтобы поступить в колледж. Она вернулась домой поздно, когда автобусы уже не ходили, и ей пришлось добираться от электрички пешком. На следующее утро тело девушки обнаружили в овраге, в 10 метрах от дороги. Следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было, однако, полиции долго не удавалось найти ее телефон.

Позже, по камерам видеонаблюдения был вычислен мужчина, который ехал а одном направлении с убитой на велосипеде. Его задержали по подозрению в убийстве девушки.

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В Петербурге автобус врезался в столб, пострадали пять человек
17 января 2024, 17:52

Фото: iStock/conejota

В Санкт-Петербурге автобус влетел в столб, в результате чего пострадали пять человек, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, дорожно-транспортное происшествие случилось днём 17 января.

«В результате аварии пострадало пять человек. На месте происшествия работают медики», — прокомментировал ситуацию собеседник издания.

Отмечается, что некоторых пострадавших грузят в машины скорой помощи на носилках.

Иных подробностей происшествия не приводится.

Напомним, ранее стало известно, что в Югре пьяный полицейский вылетел на встречную полосу и столкнулся с другим легковым автомобилем. В результате аварии погибла пассажирка встречной машины.

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