В Бразилии более миллиона человек остались без света после шторма

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Более 1,1 миллиона потребителей электроэнергии пострадали в результате сильного циклона, который атаковал штат Риу-Гранди-ду-Сул в ночь на среду. По данным портала G1, один человек погиб, а 12 получили травмы, сообщили спасатели региона.
«Сильный дождь, ветер, град и молнии вызвали разрушения. Более 1,1 миллиона потребителей остались без электричества», — говорится в сообщении.Правительство штата сообщило, что шторм привел к гибели одного человека в муниципалитете Кашуэйринья в Порту-Алегри, когда на мужчину упал навес со здания. В нескольких муниципалитетах за последние 24 часа зафиксировано более 100 миллиметров осадков и порывы ветра превысили 100 километров в час. Гражданская оборона штата сообщила о 4840 пострадавших, 12 раненых и 48 жителях, которые вынуждены были покинуть свои дома.
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