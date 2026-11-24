24 ноября 2026, 08:20

Биохимик предупредила об изжоге после большого количества мандаринов

Фото: iStock/Nungning20

Биохимик и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская предупредила, что большое количество мандаринов может спровоцировать изжогу. Об этом сообщает NEWS.ru.