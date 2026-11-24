Биохимик объяснила, почему в день можно есть не больше трех мандаринов
Биохимик и специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская предупредила, что большое количество мандаринов может спровоцировать изжогу. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам специалиста, цитрусовые содержат лимонную и яблочную кислоты. При чрезмерном употреблении фруктов они раздражают слизистую желудка и пищевода. Особенно осторожной Дивинская посоветовала быть тем, кто ест мандарины натощак.
Еще одной причиной дискомфорта биохимик назвала клетчатку и фруктозу. У некоторых людей они вызывают вздутие и повышают давление внутри живота. В таких условиях содержимое желудка легче попадает в пищевод. Чаще с проблемой сталкиваются люди с гастритом, рефлюксной болезнью и повышенной кислотностью, отметила она.
Дивинская посоветовала ограничиться двумя-тремя мандаринами в день и есть их после основного приема пищи. Перед сном от цитрусовых лучше отказаться: в положении лежа кислота легче попадает в пищевод. При регулярной изжоге специалист рекомендовала обратиться к гастроэнтерологу.
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