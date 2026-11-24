24 ноября 2026, 07:42

HR-эксперт Кутепова: Ритейл и бюджетники меньше всего подвержены сокращениям

Фото: iStock/pcess609

Работники торговли, производства и бюджетной сферы реже сталкиваются с угрозой увольнения из-за сокращения штата, считает HR-эксперт и карьерный консультант Татьяна Кутепова. Об этом сообщает «Лента.ру».