HR-эксперт назвала сферы с наименьшим риском сокращений
Работники торговли, производства и бюджетной сферы реже сталкиваются с угрозой увольнения из-за сокращения штата, считает HR-эксперт и карьерный консультант Татьяна Кутепова. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам специалиста, эти отрасли постоянно нуждаются в сотрудниках. На предприятиях особенно не хватает рабочих и инженеров, а технологии пока не могут полностью заменить их труд. Стабильный спрос на кадры сохраняют медицина, образование и госслужба.
Кутепова назвала две основные причины сокращений. Развитие технологий меняет привычные рабочие процессы и делает часть задач ненужной. Кроме того, после периода ажиотажного спроса отрасли могут столкнуться со спадом.
Сейчас специалисты по искусственному интеллекту пользуются большим спросом, поэтому риск потери работы для них невелик, отметила консультант. Однако в будущем ситуация может измениться: эксперт ожидает, что после спада ажиотажа работодатели начнут предъявлять более высокие требования к квалификации.
Кутепова обратила внимание и на нехватку молодых кадров в рабочих профессиях и бюджетной сфере. По ее мнению, многие выпускники предпочитают офисную работу или IT-карьеру. Исправить ситуацию, считает эксперт, помогут поддержка среднего профессионального образования и повышение престижа производственных специальностей.
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