24 ноября 2026, 06:03

Врач Гардашник назвала три вида напитков для поддержания иммунитета осенью

Фото: iStock/VictoriaKurylo

Ягодные морсы, травяные чаи и тёплая вода помогают поддержать иммунитет в осенний период. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный врач Европейского медицинского центра Розанна Гардашник.