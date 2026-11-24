Россиянам перечислили самые полезные напитки для поддержания иммунитета осенью
Ягодные морсы, травяные чаи и тёплая вода помогают поддержать иммунитет в осенний период. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала главный врач Европейского медицинского центра Розанна Гардашник.
По словам специалиста, один продукт или напиток не способен укрепить иммунитет, однако человек может создать условия для нормальной работы иммунной системы. С наступлением отопительного сезона воздух в помещениях становится суше, из-за чего слизистые оболочки носоглотки пересыхают и хуже защищают от инфекций. В это время сследует пить больше жидкости, включая обычную тёплую воду, которая облегчает неприятные ощущения в горле при простуде.
Врач рекомендует готовить напитки из осенних ягод — клюквы, брусники, облепихи и шиповника. Поскольку витамин С разрушается при высокой температуре, ягоды и шиповник лучше не кипятить, а заливать водой с температурой 60–70 градусов или добавлять в слегка остывший чай.
Кроме того, Гардашник советует использовать имбирь и корицу, содержащие биологически активные вещества. Также полезна куркума, с помощью которой можно приготовить «золотое молоко» — тёплый напиток на молоке с пряностями.
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