Опрос RW+: треть участников следовали финансовым советам нейросетей
Трое из десяти участников опроса RW+ совершали финансовые операции по совету нейросетей. Руководитель отдела Realweb Ольга Никурадзе отметила, что на рекомендации ИИ влияют сила бренда, доступность информации и отзывы клиентов. Об этом сообщает «Газета.Ru».
В исследовании участвовали 300 россиян. Еще 45% респондентов допускают, что воспользуются советом ИИ при выборе финансовых продуктов. Среди тех, кто уже последовал рекомендации, 54% открыли вклад, а 42% оформили карту.
Ответам нейросетей доверяют 82% участников опроса. При этом 45% сверяют полученные сведения с сайтами банков. С ошибками ИИ сталкивались четверо из десяти респондентов, а 26% рассказали о неприятных последствиях таких ответов.
Чаще всего пользователи обращаются к технологиям за разъяснением финансовых терминов: об этом сообщили 70% опрошенных. Тему налогов поднимают 69%, безопасности денег — 46%.
Рекомендации ИИ помогли части респондентов узнать о новых вариантах обслуживания. Советы по выбору банка получали 47% участников исследования. Из них 65% после ответа нейросети задумались об обращении в другие банки.
Авторы работы изучили и то, как восемь моделей ИИ упоминают банки в ответах на запросы пользователей. Для этого они подготовили более 40 сценариев. Чаще других в ответах появлялся Сбер — его доля составила 28,9%. По частоте рекомендаций первое место занял ВТБ с 14,4%. За ним следуют Альфа-Банк и Т-Банк с одинаковым показателем 13,5%.
Среди источников ссылок в ответах нейросетей лидируют финансовые агрегаторы: на них приходится 27,5%. Сайты банков получили 19,5% ссылок, СМИ — 16,1%.
Читайте также: