24 ноября 2026, 07:59

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Трое из десяти участников опроса RW+ совершали финансовые операции по совету нейросетей. Руководитель отдела Realweb Ольга Никурадзе отметила, что на рекомендации ИИ влияют сила бренда, доступность информации и отзывы клиентов. Об этом сообщает «Газета.Ru».