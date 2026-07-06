Биохимик Ронда Патрик назвала состав смузи для поддержки мозга и кишечника
Биохимик Ронда Патрик посоветовала рецепт смузи для поддержки самочувствия и здорового долголетия. Основу напитка она предложила собрать из капусты кале, черники и авокадо, а в качестве добавок взять сывороточный протеин и бета-глюкан, пишет «Лента.ru».
Для одной порции Патрик советует смешать в блендере три стакана кале, два с половиной стакана черники, половину авокадо, одну мерную ложку сухого сывороточного протеина, один грамм порошка бета-глюкана и воду. По словам специалиста, кале дает организму лютеин, магний, кальций и витамин К. Она отметила, что лютеин помогает сохранять здоровье мозга. Черника, как уточнила Патрик, содержит полифенолы. Эти соединения, по ее словам, положительно влияют на когнитивные функции, в том числе при умеренном их снижении.
Авокадо в таком рецепте заменяет банан и делает текстуру более нежной. Кроме того, продукт содержит мононенасыщенные жиры. Они, как пояснила биохимик, улучшают усвоение жирорастворимых веществ из зелени. Бета-глюкан Патрик назвала пребиотической клетчаткой для поддержки кишечника и снижения уровня «плохого» холестерина.
«Плохой» холестерин — это обычно липопротеины низкой плотности, или ЛПНП. Они переносят холестерин по крови, и если их становится слишком много, он может откладываться на стенках сосудов. Со временем это приводит к образованию бляшек, сужению сосудов и ухудшению кровотока.
Повышенный уровень ЛПНП увеличивает риск атеросклероза, инфаркта и инсульта. На его рост влияют жирная пища, малоподвижный образ жизни, курение, лишний вес и наследственность. Чтобы снизить «плохой» холестерин, обычно советуют меньше есть трансжиров и избытка насыщенных жиров, больше двигаться, есть овощи, рыбу, цельнозерновые продукты и при необходимости обратиться к врачу.
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