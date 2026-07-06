Биохимик Ронда Патрик назвала состав смузи для поддержки мозга и кишечника

06 июля 2026, 11:02

Фото: iStock/nensuria

Биохимик Ронда Патрик посоветовала рецепт смузи для поддержки самочувствия и здорового долголетия. Основу напитка она предложила собрать из капусты кале, черники и авокадо, а в качестве добавок взять сывороточный протеин и бета-глюкан, пишет «Лента.ru».