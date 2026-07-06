Врачи назвали изменения стоп, при которых стоит обратиться к врачу

06 июля 2026, 09:43

Дерматолог Голденберг: выпадение волос на ногах — признак проблем с кровотоком

Фото: iStock/fizkes

Дерматолог Гэри Голденберг и хирург-подолог Джеффри Делотт посоветовали внимательнее следить за состоянием стоп, поскольку некоторые внешние признаки могут указывать на скрытые сбои в работе организма. Об этом сообщает The Washington Post.