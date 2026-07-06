Врачи назвали изменения стоп, при которых стоит обратиться к врачу
Дерматолог Гэри Голденберг и хирург-подолог Джеффри Делотт посоветовали внимательнее следить за состоянием стоп, поскольку некоторые внешние признаки могут указывать на скрытые сбои в работе организма. Об этом сообщает The Washington Post.
Специалисты отнесли к тревожным симптомам выпадение волос на пальцах, ранки, не заживающие долгое время, онемение, жжение и покалывание. Как пояснил Голденберг, такие проявления нередко сопровождают нарушения кровообращения, поражение нервов, нехватку витамина B12 и сахарный диабет.
Делотт обратил внимание еще на один признак — резкую боль в большом пальце ноги. По его словам, она порой становится первым сигналом подагры. Насторожить должно и красное зудящее пятно у внутренней стороны лодыжки. Врачи связывают его с хронической венозной недостаточностью, при ней кровь застаивается в венах ног.
Отдельно медики посоветовали следить за ногтями. Пожелтение и утолщение часто встречаются при грибковой инфекции и псориазе. Ломкость, ребристая поверхность и ложкообразная форма иногда говорят о дефиците железа, нехватке питательных веществ и других серьезных проблемах со здоровьем.
Лучше всего носить обувь, которая подходит по размеру и не сдавливает стопу. У нее должен быть достаточно широкий носок, чтобы пальцы лежали свободно, без трения и давления. Слишком тесная может вызывать мозоли, деформацию пальцев и усиливать боль при ходьбе. Для повседневной носки стоит выбирать модели с мягкой, но устойчивой подошвой и хорошей поддержкой свода стопы. Полезны кроссовки, удобные ботинки или туфли на низком каблуке, которые равномерно распределяют нагрузку.
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