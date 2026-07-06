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Смертельно опасная бактерия охватила курорты Европы

Metro: в Европе распространяется смертельно опасная бактерия Vibrio vulnificus
Фото: iStock/SergeyChayko

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупредил о повышенном риске заражения бактерией Vibrio vulnificus, способной вызывать смертельные инфекции. Об этом сообщает издание Metro.



Бактерия провоцирует некротический фасциит, который сопровождается отмиранием тканей. Для спасения пациента может потребоваться ампутация конечностей, а при попадании в кровь инфекция вызывает сепсис.

Чаще всего Vibrio vulnificus встречается в устьях рек, а также в лагунах с теплой водой и пониженной соленостью. Ранее распространению бактерии препятствовала высокая соленость Средиземного моря. Однако ситуация может измениться из-за потепления воды и снижения содержания соли.

Ранее врач предупредила о распространении различных инфекций в летний период.

Лидия Пономарева

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