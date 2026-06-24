Подмосковных садоводов и огородников поддержат специальным законом
Депутаты Мособлдумы на 140-м заседании приняли закон о поддержке садоводства и огородничества в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Закон определяет формы государственной поддержки – финансовой, организационно-методической и информационно-консультационной.
«До сих пор в Московской области поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ велась на уровне отдельных программ, поручений и межведомственных соглашений, без единой концептуальной основы. Наш закон должен придать такой поддержке системный характер», – сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.Закон также чётко распределяет полномочия. Помимо этого, в документе прописан механизм определения товариществ, нуждающихся в помощи в первую очередь.
«В Подмосковье уже оказывают меры поддержки СНТ. Это социальная газификация, цифровизация собраний, льготные тарифы на электроэнергию, ремонт подъездных дорог», – добавил Шапкин.Каждый год в начале весны запускаются сезонные маршруты до СНТ, которые курсируют до осени. Для комфорта пассажиров расписание автобусов синхронизировано с графиком движения электропоездов.
Для членов СНТ предоставляют специальные места на розничных рынках, отведённые для торговли овощами и фруктами собственного производства.