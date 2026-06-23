Садовод рассказала, как спасти урожай от луковой и морковной мухи

23 июня 2026, 12:13

Садовод Самойлова: запах лука спасает морковь от мухи

Фото: iStock/Kinek00

Личинки луковой и морковной мух могут уничтожить значительную часть урожая. Об этом предупредила садовод с 30-летним стажем, автор нескольких книг и блогер Светлана Самойлова.





По ее словам, морковная муха вредит не только моркови, но и посадкам дайкона. Насекомое оставляет на растениях неприятные черно-коричневые ходы, из-за которых плоды загнивают. Луковые мухи действуют похожим образом.





«Действительно могут оставить садовода без урожая, вернее, не сами мухи, а их личинки, которые прогрызают ходы. В перьях лука затем попадают в луковицу, что приводит к загниванию», — уточнила Самойлова в разговоре с URA.RU.

«Кроме того, в саду сейчас очень важно провести профилактическую обработку против грибкового заболевания под названием "ржавчина" специальными фунгицидами», — добавила Воронова.