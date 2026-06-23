Садовод рассказала, как спасти урожай от луковой и морковной мухи
Садовод Самойлова: запах лука спасает морковь от мухи
Личинки луковой и морковной мух могут уничтожить значительную часть урожая. Об этом предупредила садовод с 30-летним стажем, автор нескольких книг и блогер Светлана Самойлова.
По ее словам, морковная муха вредит не только моркови, но и посадкам дайкона. Насекомое оставляет на растениях неприятные черно-коричневые ходы, из-за которых плоды загнивают. Луковые мухи действуют похожим образом.
«Действительно могут оставить садовода без урожая, вернее, не сами мухи, а их личинки, которые прогрызают ходы. В перьях лука затем попадают в луковицу, что приводит к загниванию», — уточнила Самойлова в разговоре с URA.RU.
Садовод уточнила, что луковый запах отпугивает морковную муху, а морковный защищает лук. Поэтому она посоветовала чередовать посадки лука и моркови на одной грядке. Кроме того, в случае появления вредителя Самойлова порекомендовала в следующем сезоне поменять грядки, поскольку личинки мухи могут сохраняться в почве. Также, по ее словам, защитить лук можно с помощью препаратов «Почин» или «Землин». Обработку можно повторять в течение сезона, заключила специалист.
Тем временем эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с Москвой 24 предупредила дачников, что споры фитофторы уже находятся в воздухе и в любой момент могут поразить перец, картофель, баклажаны и томаты. В этой связи она призвала для профилактики обработать растения специальными средствами.
«Кроме того, в саду сейчас очень важно провести профилактическую обработку против грибкового заболевания под названием "ржавчина" специальными фунгицидами», — добавила Воронова.
При этом необходимо обработать сад от долгоносиков, медведок, проволочника, гусениц, тли и других вредителей, которых привлекает сочная и яркая зелень, предупредила садовод.