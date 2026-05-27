«Вместо урожая — одни листья»: агроном рассказал, как помочь саженцам пережить похолодание

27 мая 2026, 16:04

Агроном Воробьёв: высаженную рассаду необходимо укрыть на время похолодания

Похолодание в столичном регионе может навредить уже высаженной дачниками рассаде, поэтому ее необходимо укрыть. Об этом предупредил агроном, биолог Михаил Воробьёв.





Эксперт уточнил, что защищать от холода нужно теплолюбивые культуры, такие как помидоры, огурцы, перцы и баклажаны. Они не погибнут, однако могут остановиться в росте, если не предпринять соответствующие меры.





«По прогнозам погоды температура воздуха не опустится ниже +6 °С в Москве и Подмосковье. Если саженцы находятся в открытом грунте, а не в теплице, то для них нужно сделать временное укрытие из пластиковой полиэтиленовой пленки либо из нетканого материала», — отметил Воробьёв в разговоре с «Вечерней Москвой».