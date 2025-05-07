Биолог Глазков рекомендовал использовать двухсторонний скотч для защиты от клещей

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Двухсторонний скотч и плотная одежда помогут предотвратить укусы клещей во время прогулок в лесу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал биолог, кандидат биологических наук Павел Глазков.
«Можно использовать двухсторонний скотч, оборачивая им манжеты куртки, область шеи и место соединения брюк и обуви. Клещ, попадая на одежду, заползает на скотч и прилипает, что позволяет предотвратить укус», — пояснил специалист.
По словам эксперта, зачастую клещи находятся в траве на высоте до 70 сантиметров. Из одежды необходимо надевать длинные брюки, которые следует заправить в сапоги, и плотную куртку с манжетами, заключил Глазков.
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Екатерина Коршунова