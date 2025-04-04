Врач рассказал, к чему может привести укус зараженного клеща

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Укус клеща может привести к энцефалиту и боррелиозу, от первой болезни можно вакцинироваться, но она плохо поддается лечению, от второй привиться нельзя, однако она хорошо лечится антибиотиками. Об этом рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. По его словам, боррелиоз оценивается как менее опасное заболевание.
«При своевременной диагностике и правильном лечении клещевого энцефалита и болезни Лайма прогноз лечения благоприятный. Однако при отсутствии лечения эти инфекционные заболевания могут привести к серьезным осложнениям и хронизации процесса», — поделился врач с Общественной Службой Новостей.Вместе с тем профессор Института профилактической медицины Пироговского университета Марина Костюченко рассказала, как действовать после укуса клеща. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт указала, что после удаления паразита его нужно передать в лабораторию для исследования на наличие инфекций. Желательно доставить его на анализ в первые сутки, но разрешается и хранить 2-3 дня при условии, что клещ будет находиться в холодильнике.
«В случае состоявшегося укуса рекомендуется обратиться в ближайший травмпункт для удаления клеща. Если такой возможности нет — удалить клеща можно самостоятельно при помощи пинцета или специального инструмента с раздвоенным кончиком, продающегося в аптеках. Место укуса закройте стерильной салфеткой из аптечки или бактерицидным лейкопластырем», — отметила она.Читайте также:
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Данил Пономарев