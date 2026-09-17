Биолог Лялина рассказала, что может облегчить состояние при менструации

17 сентября 2026, 15:39

Эксперт Лялина: имбирь может снижать мышечную боль при регулярном приёме

Фото: iStock/piotrszczepanekfotoart

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина сообщила о свойствах имбиря. Пряный корень содержит гингеролы, шогаолы, зингиберен, эфирные масла, витамины B и C, калий, магний, антиоксиданты и клетчатку.