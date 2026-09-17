Биолог Лялина рассказала, что может облегчить состояние при менструации
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина сообщила о свойствах имбиря. Пряный корень содержит гингеролы, шогаолы, зингиберен, эфирные масла, витамины B и C, калий, магний, антиоксиданты и клетчатку.
В беседе с RT специалист пояснила, что гингеролы способны ослаблять воспалительные процессы и снижать окислительный стресс. Эти свойства могут оказаться полезными при артрите и других хронических воспалениях. Имбирь стимулирует работу пищеварения, помогает уменьшить вздутие и поддерживает моторику кишечника.
Регулярное употребление продукта в умеренном количестве способно облегчить мышечные боли и неприятные ощущения во время менструации. Эфирные масла вместе с антиоксидантами помогают организму противостоять микробам и поддерживают иммунную систему.
По словам Лялиной, имбирь в составе сбалансированного рациона иногда способствует улучшению показателей сахара и холестерина. Эффект зависит от состояния здоровья и особенностей питания человека.
Эксперт напомнила о возможных побочных реакциях. Излишнее количество корня провоцирует изжогу, раздражение слизистых оболочек и диарею. Продукт слегка влияет на свёртываемость крови, поэтому людям, принимающим антикоагулянты, следует обсудить его употребление с врачом. Осторожность нужна и перед хирургическим вмешательством.
В редких случаях имбирь вызывает кожную реакцию, отёк либо затруднённое дыхание. Безопасной суточной нормой свежего корня Лялина назвала от одного до трёх граммов, сухого порошка — от половины до одного грамма. Для чая достаточно от двух до четырёх граммов на порцию, при тошноте обычно используют от половины до одного грамма. Перед операцией крупные дозы стоит исключить за одну-две недели по рекомендации врача.
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