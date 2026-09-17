Россиянам объяснили, когда популярность в сети становится стрессом для ребенка

17 сентября 2026, 15:25

Психолог Смолярчук: дети могут по-разному реагировать на публичность

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Постоянное нахождение ребенка в центре внимания в социальных сетях может иметь разные последствия. Об этом рассказала психолог Ирина Смолярчук.





По словам специалиста, сама по себе камера не является проблемой, пишет «Пятый канал». Ключевое значение имеет то, нравится ли ребенку сниматься, хочет ли он этого сам и может ли отказаться от участия в съемках. Если ребенок чувствует себя спокойно и получает удовольствие от процесса, публичность сама по себе не говорит о том, что ему будет нанесен вред.





«Дети, которые растут в семьях шоу-бизнеса, где вся жизнь напоказ, где напоказ интим, где напоказ скандалы, которые наилучшим образом продаются, где даже горе напоказ, — все монетизировано, сегодня такое время», — сказала психолог.

«Ребенок маленький, он нуждается в оценке, он нуждается во внимании. И когда он видит, что это еще и приносит одобрение окружающих, когда мама говорит: „Смотри, ты сегодня попозировала перед камерой, и продались твои <…> детские средства по уходу за кожей“, — тогда ребенок понимает, что мало того, что он получил внимание публики, он еще получил самое главное — одобрение своей матери», — отметила специалист.

«Бывают случаи, где ребенок в публичной семье родился с особенностями психики. Например, аутистический спектр. Или у него там есть, как это сказать по-человечески, интроверсия. Ну, он родился замкнутым на себе, он родился нелюдимым», — пояснила психолог.



«Если мама знает устройство психики ребенка, что его пугают чужие люди, что он сторонится внимания, пристального внимания других людей, и вот когда мама, вопреки здоровью психики ребенка, все-таки пытается заработать на нем, а порой как раз заработать на его особенностях, на его страхах, внимание зарабатывает, вот тогда, конечно, к маме много вопросов», — подчеркнула специалист.