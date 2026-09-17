Россиянам объяснили, когда популярность в сети становится стрессом для ребенка
Психолог Смолярчук: дети могут по-разному реагировать на публичность
Постоянное нахождение ребенка в центре внимания в социальных сетях может иметь разные последствия. Об этом рассказала психолог Ирина Смолярчук.
По словам специалиста, сама по себе камера не является проблемой, пишет «Пятый канал». Ключевое значение имеет то, нравится ли ребенку сниматься, хочет ли он этого сам и может ли отказаться от участия в съемках. Если ребенок чувствует себя спокойно и получает удовольствие от процесса, публичность сама по себе не говорит о том, что ему будет нанесен вред.
«Дети, которые растут в семьях шоу-бизнеса, где вся жизнь напоказ, где напоказ интим, где напоказ скандалы, которые наилучшим образом продаются, где даже горе напоказ, — все монетизировано, сегодня такое время», — сказала психолог.
Смолярчук объяснила, что маленькие дети воспринимают внимание окружающих иначе. В четыре-пять лет съемка для них может быть просто веселой игрой. Если родители радуются, хвалят ребенка и показывают его другим людям, он начинает связывать камеру с положительными эмоциями.
«Ребенок маленький, он нуждается в оценке, он нуждается во внимании. И когда он видит, что это еще и приносит одобрение окружающих, когда мама говорит: „Смотри, ты сегодня попозировала перед камерой, и продались твои <…> детские средства по уходу за кожей“, — тогда ребенок понимает, что мало того, что он получил внимание публики, он еще получил самое главное — одобрение своей матери», — отметила специалист.При этом дети по-разному реагируют на известность. Один ребенок легко общается с незнакомыми людьми и спокойно находится перед камерой. Другой может стесняться, нервничать и чувствовать себя некомфортно. Поэтому родителям важно учитывать характер и особенности своего ребенка.
«Бывают случаи, где ребенок в публичной семье родился с особенностями психики. Например, аутистический спектр. Или у него там есть, как это сказать по-человечески, интроверсия. Ну, он родился замкнутым на себе, он родился нелюдимым», — пояснила психолог.В таких ситуациях взрослым важно обращать внимание на состояние ребенка. Если он боится чужих людей, тяжело переносит внимание или не хочет участвовать в съемках, постоянная публичность может стать для него дополнительным стрессом.
Отдельно Смолярчук отметила, что проблема возникает тогда, когда ребенок становится частью контента ради заработка. По ее словам, одно дело — семейные фотографии и видео, и другое — когда родители показывают личные переживания ребенка, его страхи или сложные моменты ради просмотров.
«Если мама знает устройство психики ребенка, что его пугают чужие люди, что он сторонится внимания, пристального внимания других людей, и вот когда мама, вопреки здоровью психики ребенка, все-таки пытается заработать на нем, а порой как раз заработать на его особенностях, на его страхах, внимание зарабатывает, вот тогда, конечно, к маме много вопросов», — подчеркнула специалист.