Биолог Марьинский: в Центральной России может случиться нашествие комаров

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В Центральной России может произойти нашествие комаров, если вновь настанет теплая погода, а лужи заполнятся водой. Об этом рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
«Поэтому, если сейчас установилась в центральной части европейской России теплая погода, если будут дожди, если наполнятся эти весенние лужи, потому что из-за того, что снега было мало, в лесу, будем честны, сейчас тоже пока суховато. Так вот, если наполнятся весенние лужи и будет тепло, да, можно предположить, что через две-три недели выйдет действительно очень большое одновременно количество кровососущих комаров», — поделился Марьинский с РИА Новости.
Как объяснил биолог, зиму комары проводят после отложения яиц. Также самки насекомых могут сначала перезимовать, а только с наступлением тепла начать откладывать потомство. Так как в этом году Центральная Россия столкнулась с теплой погодой зимой, число самок и отложенных ими яиц могло сохраниться больше, чем обычно. Поэтому гражданам стоит опасаться нашествия комаров.
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