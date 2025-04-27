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Письмо выжившего при крушении «Титаника» продали почти за полмиллиона долларов

Guardian: письмо выжившего пассажира «Титаника» продали за 400 тысяч долларов
Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Письмо пассажира, выжившего при крушении «Титаника», продали на аукционе почти за 400 тысяч долларов. Об этом сообщает газета Guardian.
«Письмо, написанное выжившим после катастрофы "Титаника", было продано на аукционе за рекордные 300 тысяч фунтов стерлингов», — говориться в сообщении газеты.

Если переводить сумму в доллары, то стоимость письма составила почти 400 тысяч. Оно принадлежало полковнику Арчибальду Грейсу, который являлся пассажиром судна первого класса. В письме выживший делиться своими впечатлениями от «Титаника».

«Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение», — пишет Грейс.

Сумма является самой крупной для писем пассажиров «Титаника», которые были проданы на аукционах. Оно в пять раз превышает начальную стоимость.

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#аукцион
Патриарх Кирилл: необходимо изучать марксизм для понимания вызовов современности
26 апреля 2025, 23:03

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что необходимо изучать философию и марксизм для понимания вызовов современности. Речь патриарха опубликована на сайте РПЦ.
«Старые проблемы всегда могут обрести вторую жизнь, если Церковь не будет в состоянии отвечать и на старые философские вызовы, и на те, которые возникают сегодня. Вот почему нужно непременно изучать философию, в том числе марксистскую. Конечно, не так, как это делалось в институтах марксизма-ленинизма, но нужно понимать, в чем неправда марксизма, что там неверно, что там против человека», — утверждает Кирилл.

Помимо этого патриарх отметил, что священник может быть философом, так как последний изучает вопросы о важном и главном.

Ранее сообщалось, что Россию признали владельцем церкви и кладбища в Ницце. Такое распоряжение выдал суд Франции.

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#жизнь
#священник
#наука
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McDonald's не вернется в Россию
McDonald's: регистрирует товарный знак в Роспатенте для защиты компании
26 апреля 2025, 22:39

Фото: iStock/ Wojciech Kozielczyk

McDonald's не вернется в Россию. Компания подтвердила то, что сейчас проводит регистрацию торговой марки. Они заявили, что ключевая цель юридической активности в РФ — это «предотвращение использования бренда в России посторонними», проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Представители компании обратили внимание, что интеллектуальная собственность — один из самых ценных активов. McDonald's постоянно возобновляет право собственности своих торговых марок — даже в тех странах, где компания не функционирует, подчеркнули представители сети ресторанов.

«Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд и не разрешить посторонним бизнесам или лицам, в частности в России, использовать наши торговые марки в их интересах», — уточнили в McDonald's.

Ранее сообщалось, что компания подала ряд заявок на регистрацию товарных знаков в РФ. Это произошло в конце 2024 года, а в апреле 2025 года Роспатент начал их рассматривать.

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РФ признали владельцем церкви и кладбища в Ницце
Nice-Matin: французский суд признал РФ владельцем церкви и кладбища в Ницце
26 апреля 2025, 21:49

Фото: iStock/ Vera Tikhonova

Апелляционный суд Экс-ан-Прованса во Франции признал РФ владельцем церкви святых Николая и Александры и православного кладбища Кокад в Ницце, сообщила газета Nice-Matin.
Решение ознаменовало конец многолетнего спора с Русской православной культовой ассоциацией Ниццы (ACOR), которая управляла данными объектами.

Основанная в 1923 году ассоциация ACOR должна передать ключи от церкви на улице Лоншан и кладбища Кокад. В феврале 2021 года суд Ниццы признал право России на участки у Свято-Николаевского собора, но оставил за ACOR церковь и кладбище.

Церковь святых Николая и Александры, которую возвели в конце XIX века, и кладбище Кокад исторически связаны с русской диаспорой. ACOR, контролируя объекты, поддерживала их деятельность, но судебные споры о собственности велись с 2015 года. Данное кладбище в Ницце — второе по размерам русское кладбище во Франции после парижского Сент-Женевьев-де-Буа.

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В Крыму зафиксировали четыре землетрясения
26 апреля 2025, 21:26

Фото: iStock/ Petrovich9

Четыре слабых землетрясения произошли в Крымско-Черноморском регионе, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марину Бондарь.
«26 апреля в Крымско-Черноморском регионе зарегистрировано четыре слабых землетрясения», — обратила внимание заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Уточнялось, что одно из землетрясений зафиксировали в Черном море на расстоянии 90 км от Ялты, а другие три произошли недалеко от водопада Учан-Су.

Марина Бондарь подчеркнула, что жители района водопада Учан-Су могли ощутить проявление одного из землетрясений благодаря неглубокому залеганию очага и расположению эпицентра на суше. Отмечалось, что энергетический класс землетрясения составил 8,4, а магнитуда — 2,3.

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Ушла из жизни актриса Светлана Харлап, которая озвучила Хрюшу, Степашку и Каркушу
26 апреля 2025, 18:59

Светлана Харлап (Фото: кадр из сериала «Адвокат»)

Советская и российская актриса, мастер дублирования и озвучивания Светлана Харлап умерла в 84 года, сообщила пресс-служба РАМТ в Телеграм-канале.
Причина кончины Светланы Харлап не раскрывается.

«О дате и месте прощания будет объявлено дополнительно», — отмечалось в сообщении театра.

Светлана Харлап учислась в ГИТИСе, служила в РАМТ с 1964 года. Голосом актрисы говорят многие известные персонажи, в том числе герои программы «Спокойной ночи, малыши!» Каркуша, Степашка и Хрюша. Также Харлап озвучивала огромное количество зарубежных фильмов, сериалов и мультфильмов: «Том и Джерри», «Кудряшка Сью», «Чип и Дейл спешат на помощь», «Альф», «Улица Сезам», «Эй, Арнольд!», «Семейка Аддамс» и «Приключения мишек Гамми» и многие другие.

В кино артистка дебютировала в фэнтезийном телевизионном фильме Галины Орловой «Карлик Нос» в 1970 году.

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