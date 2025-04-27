Письмо выжившего при крушении «Титаника» продали почти за полмиллиона долларов

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy
Письмо пассажира, выжившего при крушении «Титаника», продали на аукционе почти за 400 тысяч долларов. Об этом сообщает газета Guardian.
«Письмо, написанное выжившим после катастрофы "Титаника", было продано на аукционе за рекордные 300 тысяч фунтов стерлингов», — говориться в сообщении газеты.
Если переводить сумму в доллары, то стоимость письма составила почти 400 тысяч. Оно принадлежало полковнику Арчибальду Грейсу, который являлся пассажиром судна первого класса. В письме выживший делиться своими впечатлениями от «Титаника».
«Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение», — пишет Грейс.
Сумма является самой крупной для писем пассажиров «Титаника», которые были проданы на аукционах. Оно в пять раз превышает начальную стоимость.
Читайте также:
McDonald's не вернется в Россию
«Самый красивый» аристократ Европы развелся русской графиней, которую считают самозванкой
В Перу нашли мумию женщины из высшего общества возрастом 5 тыс лет
Иван Мусатов