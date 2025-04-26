Патриарх Кирилл: необходимо изучать марксизм для понимания вызовов современности

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что необходимо изучать философию и марксизм для понимания вызовов современности. Речь патриарха опубликована на сайте РПЦ.
«Старые проблемы всегда могут обрести вторую жизнь, если Церковь не будет в состоянии отвечать и на старые философские вызовы, и на те, которые возникают сегодня. Вот почему нужно непременно изучать философию, в том числе марксистскую. Конечно, не так, как это делалось в институтах марксизма-ленинизма, но нужно понимать, в чем неправда марксизма, что там неверно, что там против человека», — утверждает Кирилл.
Помимо этого патриарх отметил, что священник может быть философом, так как последний изучает вопросы о важном и главном.
Ранее сообщалось, что Россию признали владельцем церкви и кладбища в Ницце. Такое распоряжение выдал суд Франции.
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Иван Мусатов