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McDonald's не вернется в Россию. Компания подтвердила то, что сейчас проводит регистрацию торговой марки. Они заявили, что ключевая цель юридической активности в РФ — это «предотвращение использования бренда в России посторонними», проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Представители компании обратили внимание, что интеллектуальная собственность — один из самых ценных активов. McDonald's постоянно возобновляет право собственности своих торговых марок — даже в тех странах, где компания не функционирует, подчеркнули представители сети ресторанов.
Ранее сообщалось, что компания подала ряд заявок на регистрацию товарных знаков в РФ. Это произошло в конце 2024 года, а в апреле 2025 года Роспатент начал их рассматривать.
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«Мы делаем это, чтобы обезопасить наш бренд и не разрешить посторонним бизнесам или лицам, в частности в России, использовать наши торговые марки в их интересах», — уточнили в McDonald's.
Ранее сообщалось, что компания подала ряд заявок на регистрацию товарных знаков в РФ. Это произошло в конце 2024 года, а в апреле 2025 года Роспатент начал их рассматривать.
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Ольга Енгалычева