Биолог назвал ошибки дачников при посеве газона
Чтобы газон пророс, необходимо сеять семена на правильной глубине и давать им достаточно влаги. Об этом «Газете.Ru» сообщил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.
Основная причина, по которой газонная трава не всходит после посева, заключается в нарушении контакта семян с почвой. Если семена просто разбросать по поверхности и не прикатать, они останутся в воздушной среде, быстро высохнут и не смогут прорасти. Для успешного прорастания им необходимы достаточная влажность в зоне их расположения и плотный контакт с почвой.
Еще одна распространенная ошибка — неправильная глубина посева. Семена газонных трав очень мелкие, поэтому оптимальная глубина посева составляет 0,5–1 см. Если заделать их глубже, проростку не хватит питательных веществ для выхода на поверхность. Биолог рекомендовал сеять газон в хорошо прогретую почву и поливать семена короткими циклами в период прорастания.
Для большинства видов газонных злаков минимальная температура для прорастания составляет около +8–10°C, но оптимальные условия находятся в диапазоне +12–18°C. Если почва холодная, семена долго остаются в состоянии покоя и становятся восприимчивыми к патогенным микроорганизмам. Также важно учитывать химический и биологический состав почвы. Внесение свежей органики, такой как неперепревший навоз или сырой торф, может привести к дефициту кислорода и выделению фитотоксичных веществ, что негативно сказывается на прорастании семян.
Опарин подчеркнул, что перед посевом необходимо перекопать или фрезеровать почву, удалить сорняки, выровнять поверхность и обязательно ее уплотнить. Он также отметил, что по молодым всходам не следует ходить, чтобы не повредить почву и корневую систему.
