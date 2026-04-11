Священник рассказал, какую еду можно освящать перед Пасхой
Глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов рассказал в беседе с РИА Новости, какую еду можно освящать перед Пасхой.
После дневной литургии в Великую субботу (в текущем году 11 апреля) и обычно до вечерней службы, духовенство в храмах проводит обряд освящения пищи. Ее можно будет съесть по завершении поста. Обычно в этот список входят куличи, яйца и творожные паски, которые были запрещены к употреблению во время Великого поста. Однако священнослужитель отметил, что можно освятить и любую другую еду.
В течение Великого поста священники советуют верующим исключить из рациона мясо, яйца, молочные продукты и, за исключением нескольких дней, рыбу. Каждый человек может обсудить меру поста со своим духовником.
