Стало известно, кому из россиян в мае повысят пенсии
В мае этого года увеличатся пенсии и доплаты сразу у нескольких категорий россиян. Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, пенсионерах, которым в апреле исполнилось 80 лет, а также о бывших членах летных экипажей гражданской авиации и работниках угольной промышленности. Об этом сообщил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
К 9 Мая инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей. Также в мае пенсии будут автоматически увеличены для граждан, достигших 80-летнего возраста в апреле 2026 года, отметил Балынин.
Экономист уточнил, что для этой категории предусмотрено удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и включение надбавки за уход. Например, если в апреле пенсионер получал 39 172 рубля, в мае сумма может увеличиться до 50 170,55 рубля. Это повышение составит 28,1%, подчеркнул Балынин. Он добавил, что заявление для перерасчета подавать не требуется.
Кроме того, в мае будут пересчитаны доплаты к пенсиям бывших членов летных экипажей гражданской авиации, отметил эксперт. Такая надбавка предусмотрена при выслуге не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если увольнение произошло по состоянию здоровья, требования снижаются до 20 и 15 лет соответственно. Размер доплаты будет индивидуальным и зависит от конкретных обстоятельств. Для учета недостающих данных документы необходимо было подать до 31 марта 2026 года, напомнил Балынин.
Аналогичный перерасчет коснется и бывших работников угольной промышленности. Доплаты предусмотрены для тех, кто проработал не менее 25 лет полный рабочий день на добыче угля и сланца или на строительстве шахт. Для некоторых профессий, таких как проходчики и горнорабочие очистного забоя, минимальный стаж снижен до 20 лет, пояснил экономист. Размер выплаты определяется индивидуально для каждого случая, подытожил он.
Также Балынин предупредил, что россияне, получающие пенсию 3-го числа, вероятно, получат майские выплаты досрочно, 30 апреля. В этом случае в апреле им будут перечислены две пенсии: в начале месяца за апрель и в конце месяца авансом за май, заключил эксперт.
