Жителей Подмосковья предупредили о нашествии клопов-вонючек

25 августа 2026, 22:26

Эколог Усманов: коричнево-мраморный клоп захватывает юг Подмосковья

Фото: Istock/karayuschij

В Московской области за последние несколько лет специалисты фиксируют устойчивый и агрессивный рост популяции коричнево-мраморного клопа, известного также как клоп-вонючка. Об этом РИА Новости сообщил член президиума Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Тимур Усманов.





Эксперт отметил, что в начале 2020-х годов речь шла только о единичных случаях обнаружения этого инвазивного вида.

«К 2025–2026 годам он перешёл в категорию массовых видов на юге и юго-востоке Подмосковья», — сказал член президиума ВООП.