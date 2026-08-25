Жителей Подмосковья предупредили о нашествии клопов-вонючек
Эколог Усманов: коричнево-мраморный клоп захватывает юг Подмосковья
В Московской области за последние несколько лет специалисты фиксируют устойчивый и агрессивный рост популяции коричнево-мраморного клопа, известного также как клоп-вонючка. Об этом РИА Новости сообщил член президиума Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Тимур Усманов.
Эксперт отметил, что в начале 2020-х годов речь шла только о единичных случаях обнаружения этого инвазивного вида.
«К 2025–2026 годам он перешёл в категорию массовых видов на юге и юго-востоке Подмосковья», — сказал член президиума ВООП.Основной причиной такого роста Усманов назвал потепление климата. Мягкие зимы позволяют выживать большому количеству взрослых особей, а жаркое лето создаёт условия для развития двух полноценных поколений клопов за один сезон.
При этом, по словам специалиста, естественных врагов, которые могли бы сдерживать численность этого насекомого, в местной фауне практически нет. В связи с этим эксперт предупредил, что в ближайшие годы тенденция к увеличению популяции клопа-вонючки, скорее всего, сохранится.