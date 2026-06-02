Врачи раскрыли опасные заболевания, которые могут переносить комары в России

02 июня 2026, 11:02

Иммунолог Крючков: комары в России могут переносить опасные заболевания

Комары в России переносят около ста заболеваний, и некоторые из них очень опасны. Об этом предупредил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.





По его словам, насекомые способны заразить человека лихорадкой Западного Нила. Первоисточником этой болезни являются птицы, от которых заражаются комары. Через укус вирус может передаваться и человеку. Основными симптомами являются тошнота, рвота, увеличение лимфатических узлов и возникновение сыпи. Кроме того, через укус насекомого можно заразиться туляремией.





«Это инфекционное заболевание. При заражении поражаются лимфатические узлы, кожа и слизистые оболочки. В месте укуса может образоваться язва с гноем. Также могут краснеть глаза и возникать неприятные ощущения при моргании», — пояснил Крючков в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Инкубационный период может составлять от трех месяцев до двух лет. При кожной форме возникает уплотнение с ощущением шевеления под кожей, при глазной — червь перемещается под конъюнктивой или в глазном яблоке. Лечение исключительно хирургическое», — рассказал врач Общественной Службе Новостей.