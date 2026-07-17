Наноклещи появились в России
Наноклещи появились в России — микрокровопийцы атакуют людей и могут быть опаснее взрослых особей. Об этом пишет SHOT.
Этим летом россияне стали чаще обращаться за медицинской помощью из-за укусов мелких клещей размером от 1 до 2 миллиметров. Эти почти невидимые паразиты — нимфы иксодовых клещей, находящиеся в стадии между личинкой и взрослым насекомым.
Несмотря на крошечные размеры, кровососущие существа способны передавать те же опасные инфекции, что и их более крупные собратья. Если нимфа укусит человека, который был заражён инфекцией, она может передать ему клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз и другие опасные заболевания, сообщил биолог Илья Гомыранов.
Основная угроза, исходящая от этих микроскопических паразитов, заключается в их размере. Из-за своей незаметности они могут оставаться на теле человека гораздо дольше, что увеличивает риск передачи инфекции.
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