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Наноклещи появились в России

SHOT: Наноклещи появились в России
Фото: iStock/Elena Perova

Наноклещи появились в России — микрокровопийцы атакуют людей и могут быть опаснее взрослых особей. Об этом пишет SHOT.



Этим летом россияне стали чаще обращаться за медицинской помощью из-за укусов мелких клещей размером от 1 до 2 миллиметров. Эти почти невидимые паразиты — нимфы иксодовых клещей, находящиеся в стадии между личинкой и взрослым насекомым.

Несмотря на крошечные размеры, кровососущие существа способны передавать те же опасные инфекции, что и их более крупные собратья. Если нимфа укусит человека, который был заражён инфекцией, она может передать ему клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз и другие опасные заболевания, сообщил биолог Илья Гомыранов.

Основная угроза, исходящая от этих микроскопических паразитов, заключается в их размере. Из-за своей незаметности они могут оставаться на теле человека гораздо дольше, что увеличивает риск передачи инфекции.

Екатерина Коршунова

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