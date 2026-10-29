Биолог назвал причины высокой активности комаров в Москве в конце октября
В Москве комары сохраняют активность в конце октября из-за тёплой и влажной погоды, а также особенностей городской инфраструктуры. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал биолог Дмитрий Сафонов.
Он напомнил, что комаров сейчас можно встретить в средней полосе России, включая Москву. Городская среда создаёт для насекомых комфортные условия для жизни и размножения. В ней преобладает комар обыкновенный, который живёт рядом с человеком. Его личинки развиваются в затопленных подвалах и у теплотрасс, где температура круглый год держится выше 10 градусов.
Сафонов отметил, что такие комары не впадают в спячку и размножаются непрерывно. В квартиры они, как правило, попадают через вентиляцию и остаются активными. При этом их собратья, которые остались на улице, при похолодании впадут в диапаузу.
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