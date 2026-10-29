Биолог назвал причины высокой активности комаров в Москве в конце октября

29 октября 2026, 04:02

Биолог Сафонов: Комары сохраняют активность в Москве из-за тёплой и влажной погоды

Фото: iStock/Kwangmoozaa

В Москве комары сохраняют активность в конце октября из-за тёплой и влажной погоды, а также особенностей городской инфраструктуры. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал биолог Дмитрий Сафонов.