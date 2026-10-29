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Невролог раскрыл средний возраст пациента с инсультом в России

Невролог Шамалов: Средний возраст пациента с инсультом в РФ составляет около 68 лет
Фото: iStock/brizmaker

Главный внештатный невролог Минздрава России Николай Шамалов назвал средний возраст пациента с инсультом в России. Его слова передаёт РИА Новости.



Специалист отметил, что средний показатель составляет около 68 лет, с некоторой тенденцией к повышению. Это свидетельствует об увеличении продолжительности жизни населения.

Кроме того, стоит понимать, что инсульт во многих случаях удаётся предотвратить. Ключевую роль здесь играет внимательное отношение человека к своему здоровью.

Шамалов советует регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, не забывая при этом следить за своим состоянием самостоятельно, включая измерение артериального давления. Снизить вероятность инсульта помогают отказ от курения и употребления алкоголя, активный образ жизни, сбалансированная физическая нагрузка, правильное питание и управление стрессом.

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Мария Моисеева

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