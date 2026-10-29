Невролог раскрыл средний возраст пациента с инсультом в России
Главный внештатный невролог Минздрава России Николай Шамалов назвал средний возраст пациента с инсультом в России. Его слова передаёт РИА Новости.
Специалист отметил, что средний показатель составляет около 68 лет, с некоторой тенденцией к повышению. Это свидетельствует об увеличении продолжительности жизни населения.
Кроме того, стоит понимать, что инсульт во многих случаях удаётся предотвратить. Ключевую роль здесь играет внимательное отношение человека к своему здоровью.
Шамалов советует регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, не забывая при этом следить за своим состоянием самостоятельно, включая измерение артериального давления. Снизить вероятность инсульта помогают отказ от курения и употребления алкоголя, активный образ жизни, сбалансированная физическая нагрузка, правильное питание и управление стрессом.
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