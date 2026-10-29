В Уругвае при столкновении двух легкомоторных самолётов в небе погиб пилот
В Уругвае при столкновении двух легкомоторных самолётов во время тренировочного полёта погиб пилот. Об этом сообщает издание Subrayado.
Инцидент произошёл в районе Гуасувиры в департаменте Канелонес. Уточняется, что один из самолётов совершил аварийную посадку, второй разбился. По сведениям ВВС Уругвая, на землю упал самолёт Rihn DR-109 с регистрационным номером CX-FLG. На борту находился только пилот, который трагически скончался.
Погибшим оказался 58-летний мужчина — бывший военнослужащий ВВС страны, который входил в состав группы высшего пилотажа. В настоящий момент на месте крушения проводятся следственные действия и экспертизы.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием четырёх автомобилей, в котором пострадали три человека. Подробности читайте здесь.
Читайте также: