Биолог назвал признак, указывающий на ботулотоксин в банке соленых грибов

28 октября 2026, 11:37

Биолог Смирнов: о ботулотоксине говорят пузырьки при движении банки с соленьями

Фото: iStock/alicjane

Пузырьки в банке с солеными грибами, вздутая крышка и изменившийся вид рассола могут указывать на опасную порчу заготовки. Такие признаки требуют особого внимания из-за риска ботулизма — тяжелого заболевания, связанного с воздействием ботулотоксина. Об этом NEWS.ru рассказал кандидат биологических наук Александр Смирнов, перечислив основные признаки, при которых грибные консервы нельзя употреблять в пищу.





По словам специалиста, при хранении соленых и маринованных грибов важно следить за состоянием упаковки, внешним видом содержимого и появлением посторонних запахов. Одним из тревожных сигналов является бомбаж — деформация металлической крышки, которая заметно выгибается из-за скопления газов внутри банки.



Еще один настораживающий признак — цепочки пузырьков, поднимающиеся со дна емкости даже при ее небольшом перемещении. Кроме того, опасения должны вызывать нехарактерная белесая мутность рассола и появление взвеси. Изменение запаха также может свидетельствовать о порче продукта.





«Первый маркер — бомбаж, то есть заметное выгибание металлической крышки под давлением газов. Второй — цепочки пузырьков, поднимающиеся со дна даже при легком движении банки. Третий — неестественная белесая муть или взвесь в заливке. Четвертый — появление нетипичного запаха прогорклого масла или несвежего продукта из-за деградации белковых компонентов», — сказал Смирнов.

«Если возникли сомнения в качестве заготовки грибов, экспериментировать с дегустацией не стоит. Такую банку разумнее просто утилизировать. Возбудитель ботулизма в естественном виде обитает в почве. Сами по себе его споры биологически пассивны. Однако если лесные грибы очищены от частичек земли недостаточно тщательно, микроорганизмы попадают в герметичную среду. Для выработки ботулотоксина им требуется анаэробная обстановка, то есть полное отсутствие кислорода», — заключил Смирнов.