Стало известно, чем опасен полный отказ от соли

28 октября 2026, 08:47

Врач Тимощенко: дефицит соли ведет к неврологическим расстройствам

Фото: iStock/Ivan-balvan

Полное исключение соли из рациона человека не только не имеет смысла, но и может быть весьма опасным. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Анастасия Тимощенко.