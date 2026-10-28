Стало известно, чем опасен полный отказ от соли
Полное исключение соли из рациона человека не только не имеет смысла, но и может быть весьма опасным. Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Анастасия Тимощенко.
По ее словам, поваренная соль состоит из хлорида натрия, и оба эти элемента важны для организма. Натрий регулирует водный баланс, помогает мышцам сокращаться и проводит нервные импульсы, а хлор участвует в производстве соляной кислоты в желудке, что необходимо для нормального пищеварения.
Полное исключение соли из рациона может привести к гипонатриемии — опасному дефициту натрия. На ранних стадиях это состояние проявляется слабостью, быстрой утомляемостью, тошнотой и головокружением при вставании, пояснила специалист.
При дальнейшем развитии дефицита электролитов могут возникнуть серьезные нарушения обмена веществ, неврологические проблемы и даже смерть, предупредила Тимощенко. Тем не менее в повседневной жизни такой риск невелик: для критического дефицита нужно потерять много соли с потом или принимать мочегонные без контроля. Однако это не означает, что отказ от соли безопасен: умеренное ограничение и полный отказ — разные вещи.
Врач советует обратить внимание на такие признаки избытка соли: постоянная жажда во время или после еды, отеки под глазами, трудности со снятием колец, резкий набор веса из-за задержки жидкости и частые ночные пробуждения из-за жажды.
Читайте также: