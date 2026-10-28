«Необходимость»: Психолог объяснила, зачем мужчины уходят в гараж
Психотерапевт Макарова: гараж помогает мужчинам снижать стресс
Психолог Екатерина Макарова рассказала, что привычка мужчин проводить время в гараже помогает восстановить силы и снизить стресс. Особенно это важно для интровертов: они восполняют энергию только в одиночестве.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что гараж даёт легальный повод остаться наедине с собой, ведь туда не пойдут домашние.
«Люди, занятые умственным трудом, разряжают психику через физическую активность. Отмывая или раскладывая детали по местам, человек буквально расставляет по полкам накопившиеся эмоции, тревоги и воспоминания», — подчеркнула врач.Но уход в себя, по словам Макаровой, не должен разрушать социальную жизнь. Если человек теряет связь с миром, отказывается от общения и забывает о еде, это тревожный сигнал. Тогда важно деликатно поговорить с ним и привлечь клинического психолога или психиатра.