«Необходимость»: Психолог объяснила, зачем мужчины уходят в гараж

28 октября 2026, 10:23

Психотерапевт Макарова: гараж помогает мужчинам снижать стресс

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Психолог Екатерина Макарова рассказала, что привычка мужчин проводить время в гараже помогает восстановить силы и снизить стресс. Особенно это важно для интровертов: они восполняют энергию только в одиночестве.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что гараж даёт легальный повод остаться наедине с собой, ведь туда не пойдут домашние.

«Люди, занятые умственным трудом, разряжают психику через физическую активность. Отмывая или раскладывая детали по местам, человек буквально расставляет по полкам накопившиеся эмоции, тревоги и воспоминания», — подчеркнула врач.