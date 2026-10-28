Россиян предупредили о неурожае фруктов и ягод из-за аномально тёплой осени

28 октября 2026, 10:34

Фото: Istock/swkunst

Аномально тёплая осень может привести к неурожаю фруктов и ягод в следующем году. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в нескольких регионах деревья и кустарники перепутали времена года и зацвели повторно.