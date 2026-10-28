Россиян предупредили о неурожае фруктов и ягод из-за аномально тёплой осени
Аномально тёплая осень может привести к неурожаю фруктов и ягод в следующем году. Как сообщает Telegram-канал SHOT, в нескольких регионах деревья и кустарники перепутали времена года и зацвели повторно.
Аномалия охватила территорию от Северо-Запада и юга страны до Урала. В Астрахани, Петербурге, Краснодаре и Уфе распустились сирень и акация, в Армавире — каштаны, в Псковской области — груши, примулы и одуванчики.
В Челябинском и Оренбургском регионах повторно зацвела земляника, а в Пермском крае проснулась жимолость. Растения разбудило затянувшееся тепло: почти весь октябрь в некоторых городах держалось около +15–20 градусов.
Обычно осенью деревья накапливают силы и «засыпают» до весны, но из-за тепла они снова пустили почки и цветы и потратили на это зимние запасы. Резкое похолодание может погубить неокрепшие ветки, а ослабленные растения не переживут морозы. Даже если они выстоят, весной им может не хватить сил для полноценного цветения.
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