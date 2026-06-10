Биолог объяснил, почему божьих коровок нельзя брать в руки
Божьи коровки выпускают содержащую яд жидкость, поэтому к ним не стоит прикасаться. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заведующий кафедрой биологии и химии Смоленского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.
Ядовитое оранжевое вещество насекомые выделяют через сочленения ног. Эта жидкость является аналогом крови, который содержит токсичное горькое вещество кантаридин. Такой защитный механизм помогает божьим коровкам отпугивать птиц и других хищников.
Хотя концентрация яда не представляет серьезной угрозы для человека, контакт с ней может вызвать раздражение или аллергическую реакцию на нежной коже. Кроме того, если случайно раздавить божью коровку, она оставит на одежде трудновыводимые пятна, добавил Гильденков.
Специалист добавил, что яркая контрастная окраска, которая обычно служит насекомым предупреждающим сигналом для хищников, на птиц действует слабо. По его словам, пернатые часто воспринимают божьих коровок как потенциальную добычу и не прочь ими полакомиться.
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