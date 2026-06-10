Биолог объяснил, почему божьих коровок нельзя брать в руки

10 июня 2026, 05:54

Биолог Гильденков: божьих коровок нельзя брать в руки из-за ядовитой жидкости

Фото: istockphoto/Chepko

Божьи коровки выпускают содержащую яд жидкость, поэтому к ним не стоит прикасаться. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил заведующий кафедрой биологии и химии Смоленского государственного университета, доктор биологических наук, профессор Михаил Гильденков.