В Госдуме назвали сроки проведения нового голосования по дизайну 500-рублевой купюры
Осенью текущего года может состояться повторное голосование за дизайн банкноты номиналом 500 рублей. Такую возможность допустил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.
По словам политика, Центробанк основательно подготовится к процедуре, благодаря чему удастся избежать неприятных ситуаций, возникавших в прошлом. Аксаков подчеркнул, что разговоры о новом голосовании ведутся, и, согласно имеющейся у него информации, оно состоится ближайшей осенью.
Напомним, предыдущий раунд голосования стартовал 1 октября прошлого года. Тогда Центробанк предложил гражданам выбрать элементы для нового облика 500‑рублевой купюры из достопримечательностей Пятигорска и объектов Северо-Кавказского федерального округа. Позже процедуру пришлось отменить, так как ЦБ зафиксировал накрутку голосов с помощью технических средств.
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