В Госдуме назвали сроки проведения нового голосования по дизайну 500-рублевой купюры

10 июня 2026, 04:47

Аксаков: голосование по дизайну купюры 500 рублей могут провести осенью

Фото: istockphoto/Olga Ihnatsyeva

Осенью текущего года может состояться повторное голосование за дизайн банкноты номиналом 500 рублей. Такую возможность допустил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.