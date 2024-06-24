Биолог объяснил повышенную активность медведей в Подмосковье

Фото: IStock/USO
Повышенная активность бурых медведей в Подмосковье может быть вызвана брачным периодом и поиском новых мест обитания, рассказал «Москве 24» биолог Павел Глазков.
Ученый пояснил, что бурые медведи являются редкими гостями для лесов Московской области и занесены в Красную книгу. Однако в последнее время жители подмосковных городов все чаще встречаются с ними: животных замечали в лесу и на дороге, а один из них даже забрел на дачный участок.
Эксперт объяснил это явление поиском новых мест обитания молодым поколением.
Для предотвращения встречи с медведем Глазков рекомендует вести себя шумно в лесу, чтобы заранее отпугнуть диких животных. Если же встреча с медведем неизбежна, нужно пробовать казаться больше его и медленно пятиться назад. Ни в коем случае нельзя убегать, иначе это может спровоцировать зверя, говорит эксперт.
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Эксперт объяснил это явление поиском новых мест обитания молодым поколением.
«Медведи не терпят чужих на своей территории, поэтому молодым приходится искать новые места. Они идут туда, где численность других медведей низкая, то есть в Московскую область», — отметил биолог.
Для предотвращения встречи с медведем Глазков рекомендует вести себя шумно в лесу, чтобы заранее отпугнуть диких животных. Если же встреча с медведем неизбежна, нужно пробовать казаться больше его и медленно пятиться назад. Ни в коем случае нельзя убегать, иначе это может спровоцировать зверя, говорит эксперт.
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Олег Дикий