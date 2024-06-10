Медведь вломился в дом к женщине и съел ее

Фото: istockphoto/Annalise Kaylor
Черный медведь барибал вломился в дом к пожилой женщине в Калифорнии и съел ее. Об этом пишет издание Los Angeles Times.
Останки 71-летней пенсионерки нашли 8 ноября 2023 года в городе Даунивилл. Проведенные исследования показали, что животное набросилось на женщину и разорвало ей шею. Пенсионерка часто кормила кошек на крыльце дома, выбрасывала мусор на территории дома. Медведи часто забредали туда. Дочь женщины рассказала, что однажды медведь подошел так близко, что его пришлось ударить по носу.
Всего в Калифорнии проживает от 25 000 до 35 000 барибалов, однако их столкновения с людьми крайне редки.
Барибал, или чёрный медведь — млекопитающее семейства медведей. Иногда его выделяют в отдельный род Euarctos. Барибал — это самый обычный североамериканский медведь, распространённый от севера Аляски и Канады до центральной Мексики и от Атлантического до Тихоокеанского побережья.
Ранее сообщалось, что медведь напал на дрессировщика в цирке во время выступления в Обнинске. По словам очевидца, дрессировщик ставил хищника на колесо. Сначала все было нормально, медведь ехал на нем, а затем упал. Далее то ли от духоты, то ли от злости животное напало на человека. В результате происшествия никто не пострадал, а медведя быстро оттащили от дрессировщика.
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Всего в Калифорнии проживает от 25 000 до 35 000 барибалов, однако их столкновения с людьми крайне редки.
Барибал, или чёрный медведь — млекопитающее семейства медведей. Иногда его выделяют в отдельный род Euarctos. Барибал — это самый обычный североамериканский медведь, распространённый от севера Аляски и Канады до центральной Мексики и от Атлантического до Тихоокеанского побережья.
Ранее сообщалось, что медведь напал на дрессировщика в цирке во время выступления в Обнинске. По словам очевидца, дрессировщик ставил хищника на колесо. Сначала все было нормально, медведь ехал на нем, а затем упал. Далее то ли от духоты, то ли от злости животное напало на человека. В результате происшествия никто не пострадал, а медведя быстро оттащили от дрессировщика.
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Дарья Осипова