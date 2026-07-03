Биолог объяснила, почему нельзя тащить в воду оказавшихся на берегу тюленей
Биолог и куратор АНО «Сердце морей» Ирина Мейнцер объяснила, почему балтийских тюленей, которых находят на побережье, нельзя возвращать в море. Её слова цитирует РИА Новости.
Эксперт отметила, что тюлени выходят на берег, как правило, из‑за болезни или травм, а в воде ослабленное животное может погибнуть. В течение года жители и туристы региона нередко встречают тюленей на побережье. При этом даже если у животного нет заметных ран, люди часто совершают ошибку, пытаясь затащить его обратно.
Мейнцер развеяла распространённое заблуждение о том, что тюлень, оказавшийся на берегу, просто не может сам добраться до воды. По её словам, толкать животное в море категорически запрещено.
«Если животное ослаблено, то в воде оно замерзнет, поскольку оно уже истощено. У него низкий подкожный слой жировой клетчатки. Поэтому в том числе, оно и находится на берегу», — сказала специалист.В такой ситуации тюленю необходима помощь профессионалов — от медицинского вмешательства до паллиативной поддержки (в случае преклонного возраста животного). Эксперт рекомендует при обнаружении тюленя на берегу связаться со специалистами и отправить им фото, на которых хорошо видна кондиция животного.