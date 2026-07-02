Подмосковный офтальмолог предупредила об опасности попавшего в глаза ребёнка песка
Лето – пора отдыха на пляже и строительства замков в песочнице. Однако пыль и мелкий песок могут превратить весёлую прогулку в экстренную ситуацию. Об этом предупредили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Особую опасность летом представляет песок. Каждая попытка ребёнка потереть глаз приводит к тому, что острые края песчинок срезают поверхностный слой роговицы, оставляя глубокие царапины. Это открывает путь для инфекций, которыми богат уличный песок.
«Первым делом нужно успокоить малыша и запретить ему тереть глаза руками. Аккуратно осмотрите веки, оттягивая их чистыми руками. Если в глаз попало много песка, лучший способ удались его – обильное промывание. Наберите в ладонь или чашку прохладную воду или физраствор, попросите ребёнка опустить туда лицо и часто поморгать», – посоветовали подмосковные врачи.Особую бдительность нужно проявлять при попадании в глаза солнцезащитного крема или средства от насекомых, а также термических травмах от искр костра. В таких случаях счёт идет на минуты. Нужно промыть глаз проточной водой, наложить на закрытое веко прохладный влажный компресс и немедленно отправиться в больницу.
«При химических ожогах или глубоких царапинах роговицы промедление чревато развитием гнойного воспаления и даже потерей зрения. Если после промывания глаз ребёнка остается красным, не открывается, у него появилась светобоязнь или отек, пострадавший жалуется на ухудшение зрения, не теряя время, везите его в травмпункт», – подчеркнула врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько.Она добавила, что ни в коем случае нельзя использовать пинцеты и зубочистки. Так можно травмировать глаз ребёнка еще больше и гарантированно занести опасную инфекцию.