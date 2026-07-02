Синоптик спрогнозировал погоду в июле в Татарстане

02 июля 2026, 20:38

Синоптик Шувалов: в июле жителей Татарстана ждет тепло

Фото: istockphoto/batuhan toker

После прохладного и дождливого июня в июле жителей Татарстана ждет более теплая погода. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По словам синоптика, повторения июньской погоды в регионе не ожидается, пишет «Татар-информ». В первой половине месяца температура воздуха будет достигать +25…+30 градусов, при этом в отдельные дни прогнозируются кратковременные грозовые дожди.







По предварительному прогнозу, они наиболее вероятны 9-10 и 13-15 июля. В остальные дни существенных осадков не должно быть. Температурный фон, по словам специалиста, будет на два-три градуса выше климатической нормы.



