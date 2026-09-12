Биолог-охотовед рассказал, как снежная зима на Камчатке повлияла на численность медведей

12 сентября 2026, 05:16

Биолог-охотовед Гордиенко: Сильные снегопады зимой не влияют на численность медведей

Фото: iStock/USO

Сильные снегопады на Камчатке сами по себе не определяют численность медведей — куда важнее, как животные нагулялись в предыдущем сезоне. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил научный сотрудник Кроноцкого государственного заповедника, биолог-охотовед Владимир Гордиенко.