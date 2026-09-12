Биолог-охотовед рассказал, как снежная зима на Камчатке повлияла на численность медведей
Сильные снегопады на Камчатке сами по себе не определяют численность медведей — куда важнее, как животные нагулялись в предыдущем сезоне. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил научный сотрудник Кроноцкого государственного заповедника, биолог-охотовед Владимир Гордиенко.
В конце декабря — первой половине января Камчатка пережила сильнейшие за последние десятилетия снегопады. За это время выпало 4,5 месячной нормы осадков.
Гордиенко подчеркнул, что на популяцию больших хищников влияет не уровень «суровости» зимы, а условия нагула. С точки зрения специалиста, задержка начала вегетации из-за снега вряд ли существенно сказалась на состоянии популяции. Высокий снежный покров в отдельных случаях даже помогает медведям после выхода из берлог: в мае они успешнее добывают лосей.
Официально на Камчатке насчитывают до 25 тысяч медведей. Однако Гордиенко, опираясь на наблюдения, допускает, что численность могла сократиться примерно на 20 процентов — из-за рыбной бескормицы 2024 года.
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