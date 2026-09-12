Стало известно, когда возобновят поиски пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых
РИА Новости: Поиски пропавшей семьи Усольцевых могут возобновиться в конце сентября
Поиски семьи Усольцевых, пропавшей год назад в тайге Красноярского края, вскоре могут возобновить. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах региона.
Напомним, что Усольцевы (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь) ушли в поход к горе Буратинка 28 сентября 2025 года и не вернулись. Вместе с ними была собака породы корги. Спасательная операция проводилась несколько раз, последний крупный этап прошёл в июне 2026 года.
Туристам рассказали, почему не следует посещать место пропажи Усольцевых
«Поиски Усольцевых могут быть возобновлены на местности предполагаемой пропажи в 20-х числах сентября», — пояснили правоохранители.Следователи считают несчастный случай основной версией исчезновения, однако не снимают с рассмотрения криминальный вариант. Заслуженный авиадиспетчер первого класса Ольга Комиссарова недавно прокомментировала набравшую в соцсетях популярность идею, согласно которой пропавшая семья могла тайно сбежать на вертолёте.