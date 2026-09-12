Стало известно, когда возобновят поиски пропавших в тайге Красноярского края Усольцевых

12 сентября 2026, 02:34

РИА Новости: Поиски пропавшей семьи Усольцевых могут возобновиться в конце сентября

Фото: iStock/avtk

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей год назад в тайге Красноярского края, вскоре могут возобновить. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах региона.





Напомним, что Усольцевы (Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь) ушли в поход к горе Буратинка 28 сентября 2025 года и не вернулись. Вместе с ними была собака породы корги. Спасательная операция проводилась несколько раз, последний крупный этап прошёл в июне 2026 года.





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«Поиски Усольцевых могут быть возобновлены на местности предполагаемой пропажи в 20-х числах сентября», — пояснили правоохранители.