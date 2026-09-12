В Сибири у родителей, потерявших детей от отравления дихлофосом, появился шестой малыш
В поселке Красная Сопка Красноярского края в семье Виноградовых родился шестой ребенок. Ранее эти родители потеряли нескольких детей из-за отравления, передает ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб.
Семья проживает в том же доме, где в 2024 году четверо детей погибли от отравления дихлофосом. Отец семейства обработал дом средством от насекомых, но недостаточно проветрил помещение и не сделал влажную уборку. При этом мужчина пустил детей внутрь. Суд приговорил его к двум годам условно за причинение смерти по неосторожности.
В семье также был пятый ребенок. К сожалению, мальчик скончался в феврале прошлого года — от асфиксии. Установлено, что эта смерть не носила насильственный характер.
Последний новорожденный появился на свет этой весной. Сейчас с ним большую часть времени проводит мать, в то время как отец работает. С малышом все в порядке. Прокуратура Красноярского края уточнила, что семья находится на контроле органов опеки.
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