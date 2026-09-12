В Сибири у родителей, потерявших детей от отравления дихлофосом, появился шестой малыш

12 сентября 2026, 03:52

Фото: iStock/Kseniia Kapris

В поселке Красная Сопка Красноярского края в семье Виноградовых родился шестой ребенок. Ранее эти родители потеряли нескольких детей из-за отравления, передает ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб.