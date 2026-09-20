Биолог ответил, какие растения лучше всего очищают воздух в квартире
Биолог Дмитрий Сафонов назвал комнатные растения, которые, по его словам, помогают очищать воздух в квартире. Об этом специалист рассказал РИА Новости.
Одним из наиболее эффективных растений эксперт назвал хлорофитум. По словам Сафонова, он неприхотлив в уходе и способен поглощать, в частности, формальдегид.
Спатифиллум, отметил биолог, помогает поддерживать влажность воздуха и поглощает такие вещества, как бензол и аммиак. Фикус, в свою очередь, эффективно задерживает пыль и способствует насыщению воздуха кислородом.
В список полезных для квартиры растений Сафонов также включил герань. Она выделяет эфирные масла, которые могут отпугивать некоторых насекомых. При этом у людей с аллергией растение способно вызывать нежелательные реакции.
Еще одним подходящим вариантом биолог назвал сансевиерию, которую часто называют «тещиным языком». По словам специалиста, она также способствует очищению воздуха и выделяет кислород.
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