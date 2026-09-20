Биолог ответил, какие растения лучше всего очищают воздух в квартире

20 сентября 2026, 12:21

Биолог Сафонов: очистке воздуха способствуют хлорофитум, спатифиллум и герань

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Биолог Дмитрий Сафонов назвал комнатные растения, которые, по его словам, помогают очищать воздух в квартире. Об этом специалист рассказал РИА Новости.