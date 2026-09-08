Овсянка против геркулеса: биолог объяснил, какая каша полезнее

08 сентября 2026, 08:55

Биолог Опарин раскрыл главный минус геркулеса

Фото: Istock / AllaSaa

Цельнозерновая овсянка может быть полезнее привычного геркулеса благодаря тому, что зерно проходит меньше обработки. Об этом NEWS.ru рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.





По словам специалиста, главное отличие заключается в технологии производства. Овсянка представляет собой целые или дробленые зерна овса, которые очищают лишь от жесткой оболочки. Поэтому зерно сохраняет свою структуру и требует более длительной варки.



Геркулес же делают из предварительно пропаренных и расплющенных зерен. Из-за такой обработки часть клеточных структур разрушается, поэтому хлопья быстрее усваиваются организмом.





«С точки зрения биохимии и диетологии, полезнее цельнозерновая овсянка. Причина — в сохранении целостности всех функциональных компонентов зерна. В овсянке сохраняется больше нерастворимой клетчатки, которая критически важна для перистальтики кишечника», — пояснил Опарин.

«Гликемический индекс у цельнозерновой каши ниже, чем у быстроразваривающихся хлопьев. Крахмал высвобождается медленнее, обеспечивая длительное ощущение сытости и стабильный уровень глюкозы в крови», — отметил биолог.