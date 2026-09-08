Овсянка против геркулеса: биолог объяснил, какая каша полезнее
Биолог Опарин раскрыл главный минус геркулеса
Цельнозерновая овсянка может быть полезнее привычного геркулеса благодаря тому, что зерно проходит меньше обработки. Об этом NEWS.ru рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.
По словам специалиста, главное отличие заключается в технологии производства. Овсянка представляет собой целые или дробленые зерна овса, которые очищают лишь от жесткой оболочки. Поэтому зерно сохраняет свою структуру и требует более длительной варки.
Геркулес же делают из предварительно пропаренных и расплющенных зерен. Из-за такой обработки часть клеточных структур разрушается, поэтому хлопья быстрее усваиваются организмом.
«С точки зрения биохимии и диетологии, полезнее цельнозерновая овсянка. Причина — в сохранении целостности всех функциональных компонентов зерна. В овсянке сохраняется больше нерастворимой клетчатки, которая критически важна для перистальтики кишечника», — пояснил Опарин.Эксперт отметил, что цельнозерновая каша дольше сохраняет чувство сытости и медленнее повышает уровень глюкозы в крови. При этом сам геркулес тоже остается полезным продуктом — особенно если выбирать толстые хлопья вместо тонких и быстроразваривающихся.
«Гликемический индекс у цельнозерновой каши ниже, чем у быстроразваривающихся хлопьев. Крахмал высвобождается медленнее, обеспечивая длительное ощущение сытости и стабильный уровень глюкозы в крови», — отметил биолог.Для приготовления цельнозерновой овсянки специалист советует заранее замочить крупу на несколько часов или оставить на ночь. После этого кашу рекомендуется варить на медленном огне около 40–60 минут. Еще один вариант — томить ее в духовке или мультиварке.