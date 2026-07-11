Биолог ответил, когда в Московской области начнется грибной сезон

11 июля 2026, 11:49

Биолог Федоров: богатый грибной урожай возможен к середине июля

Фото: istockphoto/PIKSEL

В лесах Московской области в ближайшие дни ожидается обильный урожай благородных грибов, однако высокая влажность воздуха может существенно снизить качество продукции из-за повышенной червивости. Об этом предупредил биолог Дмитрий Федоров, пишет РИА Новости.





По словам специалиста, пик плодоношения придется на вторую декаду июля. В этом году грибников порадуют белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, летние опята и шампиньоны. Особенными фаворитами сезона эксперт назвал лисички и сыроежки, чья активная фаза роста традиционно достигает максимума именно в середине лета.



Вместе с тем Федоров обратил внимание на неблагоприятный фактор: из-за дождливой погоды и переувлажнения почвы многие грибы, особенно белые, быстро поражаются личинками насекомых. Биолог настоятельно рекомендует тщательно проверять каждый срез ножки.





«Из-за червей, которые любят полакомиться грибами, рекомендуется тщательно осматривать каждый грибной срез и в случае поражения червями или жуками лучше оставить плодовое тело гриба в лесу», — сказал спикер.